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Молодая мать потушила ногой взорвавшийся в самолете пауэрбанк и получила сильные ожоги

SHOT: молодая мать получила ожог на рейсе в Якутск, когда тушила ногой пауэрбанк
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Eaum M/Shutterstock/FOTODOM

На рейсе, следовавшем из Санкт-Петербурга в Якутск, взорвался пауэрбанк. Загоревшийся аккумулятор потушила ногой, сидевшая рядом 21-летняя девушка, летевшая вместе с трехмесячным ребенком. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По информации издания, ЧП произошло на борту авиакомпании «Якутия». Пауэрбанк загорелся в сумке у одного из пассажиров, размещенной под сиденьем. В салоне случилось сильное задымление. Первой на возгорание среагировала молодая мать, которая оказалась по соседству. Она набросила на сумку свою одежду и принялась затаптывать огонь ступней, из-за чего сильно обожгла ее.

Несмотря на инцидент, самолет продолжил полет и вовремя приземлился в точке назначения. После посадки пострадавшую доставили в городской ожоговый центр: там ей зашили рану на ноге и назначили лечение на дому.

По факту случившегося транспортная полиция проводит проверку.

Ранее пассажир устроил дебош на борту самолета, следовавшего в Сочи, из-за запрета садиться около окна.

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