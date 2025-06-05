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Сотрудники СК установили всех участников похищения у Ярославского вокзала

СК: все фигуранты дела о похищении Щепихина у Ярославского вокзала установлены
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Арег Щепихин/VK/Telegram-канал «Baza»

В Следственном комитете установили всех фигурантов дела о похищении мужчины у Ярославского вокзала в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

«Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве по факту противоправных действий группы лиц в отношении мужчины вблизи Ярославского вокзала возбуждено уголовное дело. Все фигуранты установлены, с ними проводятся следственные действия», — заявили в ведомстве.

3 июня группа неизвестных похитила Арега Щепихина у Ярославского вокзала в Москве. Очевидцы сняли инцидент на камеру. В ролике видно, как пятеро мужчин несут его и запихивают в багажник черного автомобиля с мигалками.

Позднее похитителей задержали. Те заявили, что являются росгвардейцами, а на вокзале проходило «оперативное мероприятие». Впоследствии мужчин отпустили. Сам Щепихин также находится на свободе.

До этого министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев заявил, что Щепихина не похищали, а задержали за то, что он «открыто, публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога». Впоследствии, однако, блогер оказался на свободе с травмами и синяками и заявил, что ему «ломали уши пистолетом» и допрашивали. По данным Baza, блогера заставили записать «извинительное» видео.

Ранее в Чечне заявили, что бизнесмену Щепихину «спасли жизнь» похищением.

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