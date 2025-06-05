Домашние питомцы помогли спасти хозяина, потерявшегося в лесу Новосибирской области

В Новосибирской области пропал пенсионер, его нашли спустя неделю благодаря домашним питомцам. Об этом говорится в региональном сообществе поискового отряда ЛизаАлерт во «ВКонтакте».

В конце мая поисковикам стало известно об исчезновении пожилого мужчины. К тому моменту Юрий Владимирович, имевший проблемы со здоровьем, провел уже примерно две ночи вне дома.

Пенсионер потерялся в сельской местности с болотами, оврагами и заброшенными домами. При этом ночью температура опускалась до -1°С и шел снег. В поисках были задействованы 79 человек — кинологи, волонтеры и местные жители.

Мужчину искали с 27 по 31 мая и нашли, когда уже не надеялись. В этом поисковикам помогли две собаки, которые жили вместе с пенсионером. Они разыскали его раньше людей и оставались рядом, подавая сигналы — их и услышала одна из поисковых групп.

«Дойдя до источника лая, поисковики увидели, что так настойчиво их звал не щенок, а взрослая, но маленькая собака. Питомец изо всех сил визжал, скулил и истошно лаял, чтобы привлечь к себе внимание, и делал он это не просто так. Рядом с преданным другом человека на земле лежал Юрий Владимирович», — рассказали очевидцы.

Пострадавшего передали медикам.

Ранее в Португалии возобновили поиски пропавшей 18 лет назад девочки.