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Общество
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В Португалии возобновили поиски пропавшей 18 лет назад девочки

В Португалии полицейские возобновили поиски пропавшей в 2007 году Мадлен Макканн
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Sang Tan/AP

В Португалии по запросу федеральной полиции Германии правоохранители возобновили поиски британской девочки Мадлен Макканн, пропавшей в возрасте трех лет во время семейного отпуска в курортном поселке Прая-да-Луш. Об этом сообщает Guardian.

По данным издания, вместе с немецкими коллегами португальские полицейские и спасатели обследуют колодцы, водоемы и заросли возле заброшенных строений в окрестностях населенного пункта. Правоохранители используют специальное оборудование для подземного поиска останков и улик.

Guardian пишет, что участники операции осушили один из колодцев и расчистили несколько участков местности. В зоне поисков введен запрет на использование дронов, а журналистов не допускают к месту проведения работ. Предполагается, что поисковые мероприятия продолжатся до конца недели.

Мадлен Макканн была похищена из апартаментов в мае 2007 года на португальском курорте Прая-да-Луш в то время, как ее родители ужинали в ресторане неподалеку. Несмотря на всемирную огласку, поиски пропавшей девочки и ее похитителя оказались безуспешны. Только в 2020 году британская полиция заявила о том, что подозревает в преступлении 43-летнего немца Кристиана Брюкнера, отбывающего наказание за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних.

Ранее рекламу с бургерами, на которой изображена пропавшая Мадлен Маккан, запретили как оскорбительную.

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