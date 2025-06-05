На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

При сходе с рельсов двух вагонов в Забайкалье погиб человек

СК: один человек погиб при сходе с рельсов двух вагонов на станции Забайкальск

Два вагона сошли с рельсов на станции Забайкальск в Забайкальском крае, погиб работник транспортной организации. Об этом в Telegram-канале сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

По предварительным данным, инцидент произошел 5 июня около 03:00 (21:00 мск 4 июня) при проведении маневровых работ тепловозом.

«В результате наезда на тупиковую призму вагона на 25-м железнодорожном пути станции Забайкальск допущен сход двух вагонов. Был травмирован работник транспортной организации, от полученных травм он скончался в медучреждении», — говорится в публикации.

Забайкальский следственный отдел на транспорте проводит доследственную проверку по статье и нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, которые повлекли смерть человека.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура уточнила, что угрозы экологической безопасности нет, поезда следуют по расписанию. На место происшествия выехал и. о. Даурского транспортного прокурора. Ведомство намерено проверить исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

31 мая в Брянской области на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи обрушился мост с автомобилями. В это время под переправой проезжал пассажирский поезд № 86 из Климова в Москву: его завалили конструкции.

Ранее в Верховной раде Украины прокомментировали подрыв моста в Брянской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами