При сходе с рельсов двух вагонов в Забайкалье погиб человек

СК: один человек погиб при сходе с рельсов двух вагонов на станции Забайкальск

Два вагона сошли с рельсов на станции Забайкальск в Забайкальском крае, погиб работник транспортной организации. Об этом в Telegram-канале сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

По предварительным данным, инцидент произошел 5 июня около 03:00 (21:00 мск 4 июня) при проведении маневровых работ тепловозом.

«В результате наезда на тупиковую призму вагона на 25-м железнодорожном пути станции Забайкальск допущен сход двух вагонов. Был травмирован работник транспортной организации, от полученных травм он скончался в медучреждении», — говорится в публикации.

Забайкальский следственный отдел на транспорте проводит доследственную проверку по статье и нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, которые повлекли смерть человека.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура уточнила, что угрозы экологической безопасности нет, поезда следуют по расписанию. На место происшествия выехал и. о. Даурского транспортного прокурора. Ведомство намерено проверить исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

31 мая в Брянской области на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи обрушился мост с автомобилями. В это время под переправой проезжал пассажирский поезд № 86 из Климова в Москву: его завалили конструкции.

Ранее в Верховной раде Украины прокомментировали подрыв моста в Брянской области.