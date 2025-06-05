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В Забайкальском крае суд вынес приговор хакерам, похитившим 20 млн рублей

В Чите суд приговорил хакеров к условным срокам за хищение около 20 млн рублей
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УФСБ России по Забайкальскому Краю

Суд в Забайкальском крае приговорил к условным срокам лидеров международной хакерской группировки, похитивших около 20 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Chita.Ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ.

По данным ведомства, мошенники орудовали с 2021 года, распространяя вредоносную программу для похищения денежных средств с банковских счетов жертв.

Сообщается, что одного из обвиняемых удалось схватить на Театральной площади в Чите. В ходе судебного разбирательства преступники раскаялись и пошли на сотрудничество со следствием. Кроме того, по данным источника, они также могли согласиться на возмещение ущерба.

Центральный районный суд Читы приговорил двух членов группировки к 2,6 года условно. В настоящий момент ведутся поиски других участников ОПГ.

В марте 2023 года суд в Москве приговорил четверых членов хакерской группировки Infraud Organization к условным срокам за нелегальную торговлю данными банковских карт на сумму более 1 млрд рублей.

Ранее в США вынесли приговор украинскому хакеру.

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