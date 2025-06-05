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В Ленобласти собака погрызла годовалому мальчику лицо, ему понадобилась операция

В Канистах собака искусала годовалого ребенка
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Shutterstock/Pavel Hlystov

Маленького мальчика из Ленинградской области госпитализировали после нападения собаки. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в деревне Канисты. По данным издания, он вышел на прогулку вместе со старшей сестрой и собакой породы американская акита. В какой-то момент животное набросилось на годовалого ребенка и вцепилось ему в лицо.

Самостоятельно мальчик освободиться не смог, голову из пасти питомца помог достать сосед.

В результате пострадавший попал в больницу с серьезными травмами. Пациенту понадобилось хирургическое вмешательство.

Известно, что мать мальчика не была в этот момент рядом, она отправилась с бабушкой на вокзал. По словам родительницы, собака не была вакцинирована.

Подобный случай до этого произошел в Саратове. Домашняя собака искусала 11-летнюю девочку. После этого школьницу госпитализировали, ее состояние оценили как тяжелое.

Ранее в Пермском крае собака спасла хозяина, загнав медведя на дерево.

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