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В Саратове девочка попала в больницу в тяжелом состоянии после нападения собаки

«Саратовньюс»: в Саратове собака искусала девочку, она попала в больницу
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cynoclub/Shutterstock/FOTODOM

В Саратове 11-летняя девочка попала в больницу после того, как ее искусала домашняя собака. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Саратовньюс».

Инцидент произошел на проспекте Строителей — домашняя собака напала на ребенка и покусала девочку. При каких обстоятельствах это случилось, не уточняется.

В результате пострадавшую госпитализировали. Врачи оценили состояние девочки как тяжелое.

До этого домашняя собака искусала годовалую девочку в Приморье, ее доставили в больницу вертолетом. Ребенок получил повреждения лица, головы, шеи, плеч и груди, а также сотрясение мозга. По факту произошедшего проводится проверка, прокуратура региона взяла ее ход под контроль.

Ранее два алабая набросились на петербуржца и чуть не откусили ему палец.

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