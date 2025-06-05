ФСБ: в 4 регионах преподаватели сотрудничали с Лондоном в ущерб безопасности РФ

В четырех регионах России выявили представителей профессорско-преподавательского состава ведущих российских вузов, которые сотрудничали с английской стороной в ущерб безопасности Российской Федерации. Об этом заявили в ФСБ, передает РИА Новости.

«Установлено, что представители вузов из Волгоградской, Новосибирской, Челябинской и Томской областей по заданию функционеров иностранной неправительственной организации осуществляли распространение в высших учебных заведениях литературы и пособий, пропагандирующих поддержку ЛГБТ*-ценностей», — сказали в ведомстве.

30 июня Генеральная прокуратура РФ объявила «Британский Совет» нежелательной организацией. Это решение было принято на основании материалов, предоставленных ФСБ. По данным спецслужб, организация является ключевым инструментом влияния Великобритании. ФСБ утверждает, что «Британский Совет» сотрудничает с британскими спецслужбами в секретных проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых стран.

ФСБ выяснила, что «Британский Совет» участвовал в секретных операциях британских спецслужб. Эти операции маскировались под помощь в урегулировании конфликтов, поддержку молодых политиков и продвижение западных ценностей.

Также Федеральная служба безопасности РФ сообщила о разоблачении разведывательно-подрывной работы британского фонда Oxford Russia Fund (ORF).

Ранее ФСБ предостерегла россиян от контактов с запрещенным в России «Британским Советом».