Врач оценила опасность линз с маркетплейсов

Некачественные линзы с маркетплейсов грозят образованием бельм, микроцарапинами и потерей зрения. Об этом «Москве 24» рассказала врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.

По ее словам, это может также травмировать роговицу. Врач подчеркнула, что такие линзы могут быть толще качественных, поэтому они могут вызвать ощущение песка в глазах через короткий промежуток времени.

«Также у них низкий коэффициент кислородной проницаемости, что вызывает кислородное голодание роговицы. Это приводит к развитию осложнений, вплоть до образования помутнений — бельм. Избавиться от них получится только с помощью лазерной операции или пересадки роговицы. В противном случае можно лишиться зрения», — предупредила Шилова.

Она добавила, что неправильно подобранные линзы, а также товары низкого качества могут спровоцировать попадание инфекции на роговицу и появление язв на ней. В этом случае пациенту грозит помутнение или необратимая потеря зрения.

Врач-офтальмолог клиники 3Z Динара Лоова до этого рассказала «Газете.Ru», что в стоячих водоемах, бассейнах или проточной воде может находиться амеба акантамеба, которая вызывает воспаление роговицы глаза, или кератит. Это может привести к образованию язв, помутнению роговицы и снижению остроты зрения. При длительном применении одноразовых линз и купании в них в воде риск развития заболевания увеличивается в 5-10 раз.

Ранее врач рассказала, могут ли контактные линзы расплавиться в жару.