Названо условие, при котором линзы могут привести к язве роговицы

В стоячих водоемах, бассейнах или проточной воде может находится амеба акантамеба, которая вызывает воспаление роговицы глаза или кератит. Это может привести к образованию язв, помутнению роговицы и снижению остроты зрения. При длительном применении одноразовых линз и купании в них в воде риск развития заболевания увеличивается в 5-10 раз, рассказала «Газете.Ru» врач-офтальмолог клиники 3Z Динара Лоова.

«Кератит наиболее опасен, если его не вовремя или неправильно лечить, тогда он может привести в лучшем случае к помутнению роговицы и снижению остроты зрения, а в худшем – к возникновению в роговице язв. Основные причины развития кератита – травма глаза и инфекция. Инфекционным агентом могут выступать вирусы, грибы или простейшие. Один из самых страшных кератитов вызывается как раз амебой акантамебой. Она обитает в речной и морской воде, стоячих водоемах, а также может встречаться в водопроводной воде и бассейнах. Эта бактерия, к сожалению, устойчива к хлорированной воде», — отметила доктор.

Акантамебный кератит — это очень серьезное заболевание, которое характеризуется сильным болевым синдромом и не проходит «само собой». На начальной стадии оно может быть похоже на обычный конъюнктивит и сопровождаться только покраснением глаз. Существует и сочетанное состояние – кератоконъюнктивит, когда воспаление протекает и в конъюнктиве, и в роговице одновременно.

«Длительное применение и традиционных, и одноразовых линз сопровождается 5–10-кратным увеличением риска инфекции. Так, при оставлении линз на ночь риск возникновения кератита возрастает многократно (в 10–15 раз). Акантамёбный кератит (АК) до широкого распространения контактных линз встречался крайне редко. Чаще всего оно проявляется у людей, использующих контактные линзы, если они не соблюдают режим гигиены – например, плавают в линзах в открытых водоемах. Другое крайне неприятное состояние – герпетический кератит, характеризующийся рецидивирующим течением и тяжелым лечением. Поскольку поставить диагноз самостоятельно невозможно, а неправильное самовольно назначенное лечение может привести к развитию осложнений, при наличии первых жалоб важно незамедлительно обратиться к офтальмологу», – заключила врач.

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