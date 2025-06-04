В Индии пять девочек из одной семьи утонули, пытаясь спасти сестру

В Индии шесть девочек из одной семьи погибли на реке, когда спасали тонувшую родственницу. Об этом сообщает The Times of India.

Трагедия случилась 3 июня на реке Джамна в штате Уттар-Прадеш. По информации издания, одна из отдыхающих на водоеме девочек зашла в воду слишком глубоко и начала тонуть. Вскоре на помощь родственнице бросились пять ее родственниц — сестры и тети в возрасте от десяти до 18 лет. Ни утопающей, ни ее спасительницам не удалось выбраться из воды — всех из них унесло сильным течением. Четверых погибших со дна реки достали водолазы. Еще две несовершеннолетние на момент спасения были живы, но позже скончались в больнице.

Власти региона выразили соболезнования семьям погибших. Они также отметили, что место, где произошла трагедия, не было оборудовано для купания.

Ранее в Австраии отец бросился в океан, чтобы спасти 17-летнего сына, но утонул вместе с ним.