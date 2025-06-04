Грабители дважды ворвались в квартиру россиянина ради кражи 11 тысяч рублей

В Богородске задержаны двое приятелей, которые дважды ворвались в квартиру к местному жителю, избили и ограбили его. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Двое подозреваемых дважды за одну ночь ограбили 39-летнего жителя Богородского района. Сообщники пришли к потерпевшему и, угрожая ножом, потребовали деньги. Забрав две тысячи рублей, злоумышленники скрылись.

Спустя два часа приятели вернулись на место преступления, в квартиру они проникли через открытое окно. Налетчики избили мужчину, связали его удлинителем и похитили наличные в сумме девять тысяч рублей.

Потерпевший обратился в правоохранительные органы, подозреваемых в нападении задержали. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела о грабеже и разбое, им может грозить длительный срок заключения.

До этого сообщалось, что в Челябинске задержали мужчину, который пытался ограбить торговый павильон. В магазин ворвался агрессивный мужчина с пистолетом. Он потребовал у продавца дневную выручку, но получил отказ и скрылся. 39-летнего подозреваемого в попытке ограбления задержали спустя полтора часа. У ранее судимого челябинца изъят пневматический пистолет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее пьяный россиянин ограбил соседку, чтобы свозить подругу на отдых.