Перед судом предстанет иностранец, изнасиловавший двух москвичек 14 лет назад

В Москве осудят иностранца, который 14 лет назад изнасиловал двух девушек

В Москве перед судом предстанет гражданин иностранного государства, которого обвиняют в двух изнасилованиях, совершенных в 2011-2012 годах. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета.

Мужчина обвиняется в двух преступлениях: изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера. Первое нападение он совершил летом 2011 года на западе города. Он подкараулил незнакомую девушку и напал на нее на улице Академика Анохина. Обвиняемый ударил ее по голове несколько раз, а затем изнасиловал ее. В сентябре 2012 года жертвой извращенца стала еще одна москвичка. Изначально правоохранительным органам не удалось выйти на подозреваемого. Но после поднятия дела из архива и проведения современных молекулярно-генетических экспертиз установить преступника удалось. Им оказался иностранный гражданин.

Его задержали и предъявили ему обвинения. Вскоре мужчина предстанет за преступления, совершенные 14 лет назад, перед судом.

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