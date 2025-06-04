Россиянин обезобразил незнакомке лицо, ударив ее металлической трубой

В Тверской области перед судом предстанет 50-летний мужчина, который во время конфликта обезобразил лицо незнакомки ударом металлической трубой. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в июле 2024 года на озере вблизи деревни Шепелькино. Женщина, ее муж и брат катались на сап-бордах, когда сильное течение прибило их к берегу. Находившийся там мужчина, ранее не знакомый с компанией, начал оскорблять их нецензурной бранью и требовать уплыть.

В ходе возникшего конфликта обвиняемый схватил металлическую трубу, забежал в воду и нанес женщине удар по голове. В результате потерпевшая получила ушибленную рану лобной области, которая привела к неизгладимому обезображиванию лица.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ. Расследование завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее житель Бийска изуродовал лицо девушке бокалом в баре и получил срок.