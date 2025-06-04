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Петербурженка взыскала 300 тысяч рублей за падение и перелом на льду

В Петербурге женщина взыскала 300 тысяч рублей за падение на льду
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Shutterstock

В Петербурге женщина упала, поскользнувшись на наледи, получила перелом и отсудила 300 тысяч рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел 3 февраля прошлого года около у дома №6 по улице Черкасова. Женщина поскользнулась на обледеневшем тротуаре, в результате чего получила закрытый перелом левой бедренной кости со смещением. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу, где она находилась на лечении до 10 февраля, а затем подала в суд на УК.

УК ООО «Жилкомсервис №1 Калининского района» пыталась оспорить иск, но суд установил, что принятых компанией мер по обработке территории противогололедными материалами оказалось недостаточно для того, чтобы исключить падения на льду.

Калининский районный суд постановил взыскать с управляющей компании 300 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу женщины, 150 тысяч рублей штрафа и 3 тысячи рублей госпошлины. Решение суда вступило в законную силу.

Ранее пенсионерка из Пермского края отсудила у супермаркета более 800 тысяч рублей за падение.

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