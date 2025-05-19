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Пенсионерка из Кунгура отсудила у супермаркета более 800 тысяч рублей

В Кунгуре 87-летняя женщина отсудила у магазина 800 тысяч за перелом шейки плеча
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Freepik.com

В Пермском крае пенсионерка отсудила у супермаркета более 800 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Кунгурского городского суда.

Несчастный случай произошел в одном из магазинов известной сети супермаркетов в Кунгуре весной 2024 года. 87-летняя местная жительница шла по торговому залу, запнулась за металлический уголок, упала на пол и сильно ударилась головой, рукой и ногой.

Ее доставили в городскую больницу, где у женщины был выявлен закрытый перелом хирургической шейки правой плечевой кости со смещением, кровоподтеки на спинке носа, в области правого коленного сустава и на левой голени. Эксперты квалифицировали травму, полученную пенсионеркой в магазине, как причинение тяжкого вреда здоровью.

С марта по июнь, а также в сентябре прошлого года женщина проходила лечение и восстановление, а затем потребовала компенсацию. Суд установил, что причиной падения стала ненадлежащая уборка торгового зала, и удовлетворил требования истца.

Ранее семья получила $100 тыс. от ресторана, обвинившего ее в неуплате счета.

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