Пенсионерка из Кунгура отсудила у супермаркета более 800 тысяч рублей

В Пермском крае пенсионерка отсудила у супермаркета более 800 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Кунгурского городского суда.
Несчастный случай произошел в одном из магазинов известной сети супермаркетов в Кунгуре весной 2024 года. 87-летняя местная жительница шла по торговому залу, запнулась за металлический уголок, упала на пол и сильно ударилась головой, рукой и ногой.
Ее доставили в городскую больницу, где у женщины был выявлен закрытый перелом хирургической шейки правой плечевой кости со смещением, кровоподтеки на спинке носа, в области правого коленного сустава и на левой голени. Эксперты квалифицировали травму, полученную пенсионеркой в магазине, как причинение тяжкого вреда здоровью.
С марта по июнь, а также в сентябре прошлого года женщина проходила лечение и восстановление, а затем потребовала компенсацию. Суд установил, что причиной падения стала ненадлежащая уборка торгового зала, и удовлетворил требования истца.
Ранее семья получила $100 тыс. от ресторана, обвинившего ее в неуплате счета.