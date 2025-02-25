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В Австралии возобновились поиски пропавшего в 2014 году самолета

Поиск пропавшего в 2014 году самолета начали у восточного берега Австралии
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Tomasz Bartkowiak/Reuters

Новые поиски пропавшего более десяти лет назад самолета Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который направлялся рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, начались в Индийском океане у западного побережья Австралии. Об этом сообщает 9News.

В публикации отмечается, что операцию проводит американская компания Ocean Infinity, которая подписала контракт с правительством Малайзии.

Поиски охватят площадь около 15 тыс. кв. км и пройдут примерно в 1,5 тыс. км от расположенного на восточном побережье Австралии города Перт. Это должно позволить сделать операцию более целенаправленной и тщательной, говорится в публикации.

В 2024 году глава Минтранса Малайзии Энтони Локе Сиеу Фук заявил, что ведомство планирует возобновить поиски пропавшего 10 лет назад самолета авиакомпании Malaysia Airlines.

В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который совершал рейс из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров. Вероятно, самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения самолета.

Ранее дочь пассажирки пропавшего в 2014 году самолета призвала продолжить поиски.

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