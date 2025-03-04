Истребитель FA-50 пропал с радаров на Филиппинах

Истребитель FA-50 ВВС Филиппин пропал с радаров во время ночных маневров

Истребитель FA-50 Военно-воздушных сил (ВВС) Филиппин пропал с радаров во время ночных маневров. Об этом сообщает телеканал GMA News со ссылкой на пресс-секретаря ВВС страны Марию Консуэло Кастильо.

«Самолет потерял связь с остальными участниками миссии за несколько минут до достижения целевой зоны», — сказала представитель ВВС Филиппин.

Кастильо добавила, что другие самолеты-участники учений пытались установить связь с пропавшим истребителем до возвращения на остров Мактан. В настоящее время ВВС страны организовали поисковую операцию. Судьба двух пилотов FA-50 неизвестна, отметила Кастильо.

В октябре прошлого года истребитель F-5М ВВС Бразилии разбился в столичном регионе Натал. Самолет потерпел крушение в лесной зоне рядом с жилыми многоквартирными домами. В бразильском минобороны уточнили, что пилот выполнял тренировочный полет.

Ранее в Австралии возобновились поиски пропавшего в 2014 году самолета.