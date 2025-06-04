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Юный москвич отдал драгоценности на миллион рублей после звонка мошенников

РЕН ТВ: в Москве юноша отдал мошенникам драгоценности на миллион рублей
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В Москве 18-летний юноша поверил лжесотруднику Минобразования и отдал аферистам драгоценности на миллион рублей. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 2 июня, когда 18-летнему юноше позвонил человек, представившийся сотрудником Минобразования. Затем последовали звонки от якобы представителей ФСБ, «Госуслуг» и Росфинмониторинга, которые убедили молодого человека в ведущемся расследовании мошеннической схемы. Под предлогом предотвращения обыска злоумышленники заставили подростка собрать домашние ювелирные украшения и передать их незнакомому человеку.

По оценке матери потерпевшего, общий ущерб превысил миллион рублей. В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее школьник из Оренбурга на такси отправил драгоценности матери мошенникам в Уфу.

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