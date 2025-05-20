Школьник из Оренбурга на такси отправил драгоценности матери мошенникам в Уфу

Девятиклассник из Оренбурга оставил мать без украшений, поверив мошенникам. Об этом сообщает областное управление МВД.

Неизвестные связались с 15-летним подростком под видом сотрудников ФСБ. Аферисты сначала выманили у несовершеннолетнего код из СМС-сообщения, а затем убедили школьника найти дома драгоценности матери, и отправить их в Уфу на такси.

Также старшеклассник перевел на указанные преступниками реквизиты 15 тысяч рублей со счета родительницы. Обнаружив пропажу украшений и денег, 49-летняя женщина обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Петербурге девятилетняя девочка отдала мошенникам все накопления отца, когда пыталась получить бонусы в онлайн-игре. Ребенок взял телефон отца, чтобы поиграть в популярную онлайн-игру и в одном из мессенджеров нашел сообщение о бесплатной раздаче бонусов. Девочка вступила в переписку с неизвестными. Аферисты сообщили, что для получения игровой валюты необходимо предоставить доступ к банковскому счету родителей. Спустя час отец нашел дочь в слезах, а с его банковского счета пропали 450 тысяч рублей.

Ранее в Красноярском крае запуганный подросток отдал мошенникам все деньги бабушки.