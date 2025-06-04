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Пожарные спасли собаку из девятиметровой шахты

UPI: в Австралии пожарные достали собаку из 9-метровой шахты
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CFA (Country Fire Authority)/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Австралии пожарные спасли собаку из девятиметровой шахты, пишет UPI.

Пожарные в австралийском штате Виктория спасли собаку, которая упала в шахту глубиной девять метров. Инцидент, когда лабрадор по кличке Тед и лабрадудль Пенни убежали с территории своего хозяина и направились к местной достопримечательности — трассе Прэнтл-Трек в Трентеме.

Пенни была найдена в понедельник рядом с шахтой, пока Тед оставался все это время внутри. По словам капитана пожарной части Трентема Дэвида Уилдона, собака находилась в возбужденном состоянии, когда к ней прибыли спасатели:

«Когда мы приехали, Пенни явно волновалась, но нам повезло — один из наших пожарных знал владельцев, так как они живут по соседству», — рассказал спасатель.

Для спасения Теда на место вызвали специалистов управления пожарной охраны округа, а также хозяев животных. Спасатели обеспечивали собаку едой и водой в течение всего утра, пока готовили операцию по подъему.

После инцидента сотрудники пожарной службы совместно с Управлением лесных пожаров штата проверили близлежащую территорию и обнаружили несколько открытых шахтных стволов. Все потенциально опасные места были закрыты, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

Ранее собака сбежала из дома, преодолела более сотни километров и уплыла на остров.

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