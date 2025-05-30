Россиянин напал на сотрудника ФСИН и объяснил это заболеванием почки

В Пензенской области осужденный избил сотрудника ФСИН и объяснил это болезнью почки

В Пензенской области осужденный избил сотрудника ФСИН и объяснил это заболеванием почки. Об этом сообщает прокуратура региона на официальном сайте.

«По делу установлено, что мужчина был ранее осужден и по приговору суда был обязан исполнять по месту своего пребывания наказание в виде ограничения свободы, однако допустил нарушение порядка и условий его отбывания. В июле 2024 года он отсутствовал ночью по месту жительства, а также привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство», — сказано в сообщении.

В октябре того же года осужденному предложили прийти в местный филиал ФСИН, чтобы объяснить причины своего отсутствия.

В учреждении мужчина стал выражаться нецензурно и ударил инспектора в область лица и левого плеча.

Его признали виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). На слушании фигурант признал вину, а свой поступок объяснил хроническим заболеванием почки. Нападавшему дали два года колонии строгого режима.

Такое наказание житель Пензенской области посчитал слишком строгим и подал апелляцию, однако суд оставил ее без удовлетворения.

Ранее челябинка напала на полицейского за отказ выполнять ее просьбу.