В Москве мужчина провалился в дыру в подъезде первой советской хрущевки

В Москве мужчина пострадал, провалившись в дыру в подъезде первой построенной в СССР хрущевки. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Инцидент произошел в четырехэтажном доме №16 на улице Гримау. Это здание считается первой экспериментальной хрущевкой, построенной в 1957 году в квартале №9 Новых Черемушек.

Мужчина провалился в образовавшуюся в полу подъезда дыру. По словам свидетелей, пострадавший получил ушибы головы и ссадины на руках.

Префектура ЮЗАО отреагировала на происшествие — в пресс-службе сообщили, что работы по устранению провала уже начаты силами ГБУ «Жилищник Академического района». Власти намерены полностью восстановить перекрытие до 5 июня.

Отмечается, что здание, где все случилось, входит в программу реновации. Жильцов дома должны были расселить в декабре 2024 года.

Ранее в Удмуртии три человека провалились под землю на набережной.