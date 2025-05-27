На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появились кадры из Сарапула, где три человека провалились под землю

В сети появились кадры с жителями Сарапула, провалившимися под землю

В удмуртском городе Сарапуле трое граждан провалились под землю на набережной. Видео случившегося опубликовал Telegram-канал 112.

На кадрах можно увидеть двух женщин и мужчину, которые спокойно ведут беседу, пока под их ногами внезапно не появляется дыра. Все трое провалились под землю, и им потребовалась медицинская помощь.

Расследованием обстоятельств случившегося на видео занялся местный Следственный комитет. Выяснилось, что инцидент произошел 24 мая. Директор СК Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о результатах проверки деталей происшествия.

13 мая схожий случай произошел в Барнауле, только земля провалилась под автомобилем Renault Duster. Очевидцы запечатлели последствия инцидента на видео. На кадрах видно, что асфальт провалился под передней частью автомобиля. Также заметно, что это произошло на парковке.

Ранее сообщалось о другом происшествии в Удмуртии, где ребенок на велосипеде вкатился под колеса грузовика и выжил.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами