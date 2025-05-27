Появились кадры из Сарапула, где три человека провалились под землю

В сети появились кадры с жителями Сарапула, провалившимися под землю

В удмуртском городе Сарапуле трое граждан провалились под землю на набережной. Видео случившегося опубликовал Telegram-канал 112.

На кадрах можно увидеть двух женщин и мужчину, которые спокойно ведут беседу, пока под их ногами внезапно не появляется дыра. Все трое провалились под землю, и им потребовалась медицинская помощь.

Расследованием обстоятельств случившегося на видео занялся местный Следственный комитет. Выяснилось, что инцидент произошел 24 мая. Директор СК Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о результатах проверки деталей происшествия.

13 мая схожий случай произошел в Барнауле, только земля провалилась под автомобилем Renault Duster. Очевидцы запечатлели последствия инцидента на видео. На кадрах видно, что асфальт провалился под передней частью автомобиля. Также заметно, что это произошло на парковке.

Ранее сообщалось о другом происшествии в Удмуртии, где ребенок на велосипеде вкатился под колеса грузовика и выжил.