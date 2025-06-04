Попугай помешал запуску первой космической ракеты в Австралии, пишет News.

Запуск 23-метровой ракеты Eris компании Gilmour Space Technologies, намеченный на 15 мая, был отменен из-за неполадок в наземной системе поддержки. Предполагалось, что повторный запуск состоится на следующий день, однако новые проблемы с электроникой привели к преждевременному открытию носового обтекателя ракеты.

После инспекции оборудования специалисты заметили повреждения на одной из наземных систем, вызванные клювом крупной птицы. Компания опубликовала фотографию какаду, застигнутого клюющим электрические провода в ракете.

«Мы не утверждаем, что это основная причина наших проблем с электричеством, но мы не исключаем эту версию», — рассказал представитель компании.

Испытательный полет должен был стать первым успешным запуском на орбиту ракеты, созданной полностью в Австралии. На борту, символически, находилась банка Vegemite — культового местного продукта.

Генеральный директор Gilmour Space Адам Гилмор сообщил, что ракета и команда остались невредимыми.

«Хотя мы и разочарованы задержкой, мы уже работаем над решением проблемы и рассчитываем вскоре вернуться на стартовую площадку», — сказал он.

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