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Садоводам рассказали, как правильно ухаживать за почвой летом

Агроном Воробьев: почву после полива необходимо рыхлить
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Pexels

Агроном-биолог Михаил Воробьев в интервью «Радио 1» рассказал, как правильно ухаживать за почвой летом. По его словам, землю необходимо не только поливать, но и рыхлить.

«После полива образуется почвенная корка, сквозь небольшие капилляры которой влага начинает интенсивно испаряться. Чтобы этот процесс прекратить или ослабить, нужно разбить корку, то есть разрыхлить граблями, мотыгой, культиватором», — пояснил эксперт.

После рыхления он посоветовал замульчировать почву (покрыть слоем органических или неорганических материалов. — «Газета.Ru»), например, скошенной травой, чтобы влага преждевременно не испарялась.

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, до этого рассказал, как защитить огород от нашествия слизней.

Он посоветовал тщательно убирать участок, а также использовать специальные ловушки. Также, по его словам, от вредителей помогают народные методы: табачная пыль, ветки хвои, а также чеснок и лук.

Ранее дачникам объяснили как защитить растения от жары.

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