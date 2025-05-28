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Дети толпой избили сверстника в Воронеже за отказ дать покататься на самокате

В Воронеже дети избили сверстника толпой из-за самоката
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Воронеже мальчик подвергся избиению толпой из-за того, что не дал самокат покататься. Об этом сообщает «TV Губерния».

Инцидент произошел 27 мая во дворе жилого комплекса. Пострадавший отказался дать покататься на своем самокате, после чего на него напали трое сверстников. Предварительно, мальчика били в живот. Свидетельница из окна увидела драку и попыталась вмешаться, но дети оскорбили ее и продолжили избиение.

Мать пострадавшего ребенка написала заявление в полицию. По словам местных жителей, нападавшие давно устраивают беспорядки в районе, один из них состоит на профилактическом учете. Родители агрессоров на связь не вышли.

СУ СК России по региону организовало проверку по факту случившегося. В рамках мероприятий проведут опрос участников и очевидцев, а также назначат судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее краснодарские подростки жестоко избили сверстника.

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