На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Еноты сорвали работу завода авиаконцерна Airbus в Канаде

Еноты стали причиной задержки производства самолетов на заводе Airbus
close
Shutterstock/FOTODOM

Несколько енотов проникли на завод Airbus в Канаде и вызвали коллапс, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Недавно на заводе авиаконцерна Airbus, где собирают самолеты A220, обнаружили семью енотов. Сначала их мать заметили на шасси одного из новых самолетов, а затем пятерых детенышей — уже внутри стоящего на сборке лайнера.

Рабочие завода не могли больше поддерживать темп сборки, поэтому им пришлось на время отложить обычные задачи и заняться тщательной проверкой самолета, а также других воздушных судов. Оказалось, что еноты успели повредить проводку и оставить следы жизнедеятельности.

Представитель Airbus не стал уточнять конкретных последствий задержки, но заверил, что сейчас сборка самолетов продолжается, а для сохранения безопасности и качества приняты все необходимые меры. Енотов переселили в безопасное место.

Ранее змея оставила без электричества 10 тысяч человек в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами