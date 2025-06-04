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Россиянин из ревности пытал свою девушку раскаленной ложкой и плоскогубцами

Юноша из Прокопьевска получил срок за пытки своей девушки из ревности
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РИА Новости

Житель Прокопьевска пытал свою девушку раскаленной ложкой и плоскогубцами. Об этом сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Юноша, родившийся в 2003 году, познакомился с девушкой на три года младше его прошлой весной. Влюбленные стали встречаться и через несколько месяцев съехались, но отношения между ними стали ухудшаться из-за постоянной ревности со стороны молодого человека. Он начал издеваться над своей возлюбленной, которую подозревал в неверности.

«В частности, он несколько раз прикладывал раскаленную металлическую ложку к различным частям ее тела, причинив ожоги, квалифицированные как вред здоровью средней тяжести. Обвиняемый истязал потерпевшую, причиняя ей физические и психические страдания систематическими побоями и другими насильственными действиями, совершая это с особой жестокостью. Злоупотребляя своим физическим превосходством, он нанес удар кулаком в лицо, сломав ей нос, сдавливал плоскогубцами фаланги пальцев левой руки, и неоднократно избивал, нанося не менее 21 удара кулаком по лицу, голове, грудной клетке, рукам и ногам», — говорится в материалах дела.

Тиран запретил своей жертве общаться с родными и друзьями, контролировал каждый ее шаг и заставил жить в постоянном страхе. В результате у девушки диагностировали «длительное расстройство здоровья», а ее мучителя отправили под суд. Его признали виновным и отправили в колонию общего режима на 4,5 года. В пользу потерпевшей суд взыскал с осужденного 350 тыс. рублей.

Ранее на Алтае ревнивец жестоко избил и ударил возлюбленную ножом в пах во время застолья.

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