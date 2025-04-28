В Ульяновске пьяный мужчина из ревности затоптал возлюбленную

Житель Ульяновска стал фигурантом уголовного дела после того, как напал на возлюбленную. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, в день инцидента 32-летний мужчина и его 34-летняя возлюбленная распивали алкогольные напитки. В какой-то момент фигурант стал избивать женщину ногами, обутыми в кроссовки.

В результате пострадавшая получила серьезные травмы головы, она не выжила.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Известно, что причиной такого поведения стала ревность.

«Злоумышленник задержан, в отношении него по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.

До этого в Ставрополье 70-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела после того, как напал на 79-летнюю жену. Приревновав возлюбленную, пенсионер ударил ее металлической трубой по голове. Спасти женщину не удалось.

Ранее ревнивая женщина оттаскала соперницу за волосы, поставила на колени и сняла на видео.