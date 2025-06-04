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Суд в Кузбассе оставил под стражей фигурантов дела о рабском труде

Суд оставил под стражей троих фигурантов дела о рабском труде в Новокузнецке
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Freepik.com

Центральный районный суд города Кемерово оставил под стражей троих фигурантов дела о рабском труде в городе Новокузнецке. Об этом сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов региона.

По данным следствия, трое жителей Новокузнецка в возрасте от 24 до 48 лет с 2012 по апрель 2025 года незаконно удерживали не менее девяти человек в подвале гаража, который расположен на приусадебной территории дома одного из фигурантов. Одна из женщин смогла сбежать и сообщила знакомым о произошедшем.

Потерпевших использовали в качестве работников по сортировке мусора, при сборе металла на свалках и применяли против них физическую силу в случае отказа трудиться.

«Суд постановил продлить в отношении троих жителей Новокузнецка меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 6 сентября 2025 года», — уточнили в объединенном пресс-центре судов.

13 апреля суд в Новокузнецке отказался заключать под стражу обвиняемых в многолетнем удержании людей в трудовом рабстве. Позже Центральный районный суд Кемерово арестовал всех троих фигурантов до 6 июня.

Ранее житель Чувашии заманил в рабство двух мужчин и держал их в сарае на своем участке.

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