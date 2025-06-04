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Россиянка морила голодом и избивала слепую падчерицу из-за невыполненной работы по дому

В Бердянске женщина морила голодом и избивала слепую падчерицу
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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

В Бердянске осудили местную жительницу, которая избивала и морила голодом свою слепую падчерицу из-за невыполненной работы по дому. Об этом сообщает Запорожский областной суд.

Слепая с детства девочка осталась жить с 45-летней мачехой, которая в течение нескольких лет систематически принуждала падчерицу к тяжелой домашней работе, применяя физическое насилие и ограничивая ее в питании. При этом женщина знала о ее беспомощном состоянии.

Ее действия квалифицировали по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ. Суд назначил женщине наказание в виде трех лет лишения свободы с таким же испытательным сроком. Дополнительно с осужденной взыскано 150 тысяч рублей морального ущерба в пользу потерпевшей.

До этого в Кировской области мать истязала дочь из-за плохих оценок. Следы побоев на теле ребенка обнаружила школьная медсестра и сообщила о происходящем в семье в правоохранительные органы.

Ранее в Курске пьяная мать избила четырехлетнего сына на улице.

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