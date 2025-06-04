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Пациент сломал нос работнику скорой в Воронежской области

В Воронеже пациент сломал нос врачу скорой помощи
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FotograFFF/Shutterstock

В Воронеже выезд на очередной вызов для врача бригады скорой медицинской помощи закончился обращением к коллегам. Один из их пациентов сломал медику нос. Об этом сообщили в пресс-службе региональной инспекции труда, которая квалифицировала инцидент как несчастный случай во время исполнения сотрудником его обязанностей.

Все произошло 25 мая во время транспортировки пациента в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №10. Пациент проявил агрессию и ударил 28-летнего врача по лицу. В результате медик получил перелом носа.

«Гострудинспекция ведет расследование и устанавливает обстоятельства и причины произошедшего», — уточнили в ведомстве.

До этого аналогичный случай произошел в Ставропольском крае. После оказания неотложной помощи 34-летний пациент, находясь в салоне машины скорой помощи, начал вести себя агрессивно. Он оскорблял медработников и закурил в машине, а затем ударил фельдшера в лицо из-за замечания о своем поведении.

Ранее в Лиге защиты врачей предложили вооружить медиков для спасения от дебоширов.

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