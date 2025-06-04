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Пациент закурил в салоне скорой помощи и сломал фельдшеру нос

В Ставрополье пациент закурил в салоне скорой помощи и сломал фельдшеру нос
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РИА Новости

В Ставрополье агрессивный пациент закурил в салоне скорой помощи и сломал нос фельдшеру, который сделал ему замечание. Об этом со ссылкой на Гострудинспекцию сообщает «Вечерний Ставрополь».

Инцидент произошел 9 мая в станице Александрийской Георгиевского округа. После оказания неотложной помощи 34-летний пациент, находясь в салоне машины скорой помощи, начал вести себя агрессивно. Он оскорблял медработников и закурил в машине, а затем нанес фельдшеру удар в лицо из-за замечания о его поведении. У сотрудника пошла кровь из носа.

Бригада была вынуждена остановиться и вызвать полицию. Пациента доставили в Георгиевскую районную больницу под конвоем Росгвардии, а пострадавшему фельдшеру диагностировали закрытый перелом спинки носа, что оценили как тяжелую степень повреждений.

В ходе расследования случившегося нарушений со стороны медперсонала не выявили, однако были установлены системные нарушения со стороны работодателя — с июля 2024 года медработнику не предоставлялись положенные льготы за вредные условия труда. Работодателю грозит административный штраф.

Ранее пьяный петербуржец ударил девушку-фельдшера скорой помощи.

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