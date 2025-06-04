Инструктор спортцентра избивал палками детей и попал под суд в Бердске

В Новосибирской области инструктор по военно-патриотическому воспитанию бил и истязал двух подопечных. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Истязание несовершеннолетних длилось с ноября 2023-го по март 2024 года. Следователи установили, что 41-летний мужчина, работавший инструктором по начальной военной подготовке в своем собственном спортивном центре, систематически избивал двух воспитанников в возрасте 9 и 10 лет. Для этого он использовал деревянные палки и еще один неустановленный предмет, которыми наносил удары по голове.

В конце концов дети обратились за медицинской помощью, после этого в отношении тренера возбудили уголовное дело по п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ. К настоящему времени расследование завершено. Обвиняемый предстанет перед судом в Бердске, так как, по данным Бердск-Онлайн, там он организовал выездной летний лагерь, где также применял силу к несовершеннолетним.

Ранее в Кировской области отец избивал семилетнего сына ремнем и проводом.