В Кировской области отец избивал семилетнего сына ремнем и проводом

В Кирово-Чепецке перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в истязании малолетнего сына и избиении своей сожительницы. Об этом сообщает СУ СК РФ по Кировской области.

По данным следствия, обвиняемый в течение месяца наносил побои своему семилетнему сыну. Мужчина избивал ребенка ремнем и проводом от зарядного устройства, хватал за волосы. Доставалось и мачехе мальчика — домашний тиран применял к женщине физическую силу.

По факту произошедшего в отношении кировчанина было возбуждено уголовное дело, ранее судимый обвиняемый признал свою вину. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Архангельске отца обвинили в истязании семилетнего сына. 25-летний обвиняемый с февраля 2023 года по август 2024 года наносил побои семилетнему сыну. Мужчина был недоволен поведением мальчика, применял к нему физическую силу и запирал его одного в бане. Когда о происходящем в семье стало известно, школьника передали под опеку бабушки. В отношении отца было возбуждено уголовное дело об истязании, ему может грозить до трех лет лишения свободы.

Ранее в Омске отец полтора года избивал дочь.