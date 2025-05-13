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В Индии более 150 обезьян переселили из-за конкурса красоты

В Индии начался массовый отлов обезьян из-за конкурса красоты «Мисс мира»
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Depositphotos

В индийском штате Телингана массово отлавливают обезьян из-за конкурса красоты «Мисс мира». Об этом сообщило издание Deccan Chronicle.

В публикации говорится, что 14 мая участницы конкурса посетят храм Рамаппа. Он известен не только тем, что внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но и тем, что на посетителей храма регулярно нападают агрессивные обезьяны.

Чтобы во время экскурсии девушкам ничего не угрожало, чиновники решили устроить массовый отлов диких животных, назвав это «Операция «Обезьяны»». На данный момент пойманы уже более 150 обезьян, их выпустили в глубине заповедного леса Этурнагарам.

Местные жители, которые страдали из-за агрессивного поведения приматов, одобрили инициативу чиновников.

До этого обезьяна разгуливала по Токио, ее не могли долгое время поймать. По словам местных властей, примата видели несколько раз в японской столице и соседней префектуре Сайтама в жилых кварталах.

Жителей попросили запирать дома и окна, а на улице крепко держать сумки и личные вещи при себе. Людей призвали не приближаться к обезьяне, не кормить ее и не вступать в зрительный контакт.

Ранее в России пьяная обезьяна покусала пять человек.

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