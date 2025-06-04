Жителя Крыма лишили свободы за госизмену

Прокуратура: жителя Крыма осудили на 20 лет за госизмену

Верховный суд Республики Крым приговорил местного жителя, ставшего фигурантом уголовного дела о государственной измене, к 20 годам лишения свободы. Об этом сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.

По данным надзорного ведомства, мужчина является противником проведения специальной военной операции. На этом фоне в 2022 году он установил связь с представителем Службы безопасности Украины и заявил ему, что готов оказывать помощь иностранной разведке.

В результате житель Крыма установил видеокамеры на балконе в своей квартире, объяснив это желанием оказать содействие сотрудникам российских правоохранительных органов. На самом деле он предоставил куратору информацию, необходимую для доступа к видеонаблюдению в режиме реального времени. Об этом узнали представители регионального управления Федеральной службы безопасности РФ и задержали мужчину.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы с последующим ограничением свободы на год и шесть месяцев и штрафом в размере 50 тыс. рублей», — рассказали в прокуратуре.

Там уточнили, что первые три года от назначенного срока осужденный проведет в тюрьме. Далее его переведут в исправительную колонию строгого режима.

Ранее в Крыму задержали двух женщин, передававших украинским спецслужбам данные о российских военных объектах.