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Общество
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Новосибирец вооружился ракетницей и украл ящик пива

В Новосибирске мужчина с ракетницей украл ящик пива из магазина ради друзей
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Новосибирске задержали местного жителя, который ворвался с самодельной ракетницей в магазин и похитил ящик пива. Об этом сообщает Агентство безопасности «Гвардия».

Инцидент произошел на улице Забалуева. Сотрудники группы быстрого реагирования заметили бегущего по тротуару неизвестного с ящиком пива в руках, за которым гнался мужчина. Гвардейцы присоединились к погоне и задержали злоумышленника.

В ходе досмотра у него была изъята самодельная ракетница. На место был вызван наряд полиции. Выяснилось, что новосибирец ворвался в магазин и, угрожая продавцу ракетницей, стащил пиво, чтобы порадовать приятелей.

До этого сообщалось, что в ХМАО мужчина в противогазе ограбил аптеку и пункт выдачи. Злоумышленника заметил случайный прохожий, который вызвал наряд полиции. Увидев стражей порядка, грабитель попытался скрыться, он спрятался от полицейских в прицепе грузовика, но был пойман.

Ранее россиянин кастрюлей переломал собутыльнику кости черепа и ребра.

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