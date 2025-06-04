Жителя Севастополя осудили на 16 лет за госизмену

Жителю Севастополя дали 16 лет колонии за передачу сведений против РФ

Жителя Севастополя приговорили к 16 годам колонии строгого режима за государственную измену. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Крыма.

«Житель Севастополя 1978 года рождения был признан виновным в государственной измене», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина собирал и передал противнику сведения, которые могут быть использованы против РФ. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

30 мая сообщалось, что мужчину из Крыма обвиняют в сотрудничестве с управлением разведки министерства обороны Украины. По версии следователей, 53-летний местный житель связался с украинскими кураторами через мессенджер, куда отправлял сведения о местоположении личного состава, военной техники и позиций подразделений Минобороны РФ. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Материалы вскоре направят в Верховный суд региона для рассмотрения.

Ранее трое жителей Саратова получили до 18 лет колонии за диверсии и госизмену.