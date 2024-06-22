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Ученые объяснили, как жара лишает человека жизни

AP: тепловой стресс вызывает отказ органов и спутанность сознания

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Shutterstock

Врачи и ученые-физиологи объяснили, как именно жаркая погода наносит вред организму человека, и что происходит с телом и мозгом при перегреве. Исследование опубликовано на сайте информационного агентства Associated Press (AP).

По словам специалистов, губительный эффект жары действует тремя основными способами. Обычно первым из них оказывается тепловой удар — критическое повышение температуры тела, приводящее к отказу органов.

Когда температура организма повышается слишком сильно, кровь приливает к коже, чтобы сбросить излишки жара. Резкий отток крови и кислорода от желудка и кишечника может привести к попаданию кровеносную систему токсинов из пищеварительной системы.

Интоксикация вызывает каскадный эффект, включающий свертывание крови по всему организму, полиорганную недостаточность и, в конечном итоге, летальный исход.

Кроме того, жара резко повышает нагрузку на сердце, особенно у людей с болезнями сердечно-сосудистой системы. Это также происходит из-за прилива крови к коже для охлаждения организма. В результате происходит снижение артериального давления. Сердце начинает работать быстрее, перекачивая кровь, чтобы человек не потерял сознание.

Третий опасный для жизни эффект жары — сильное обезвоживание. Высокие температуры могу привести к потере такого количества жидкости, что это вызовет сильную нагрузку на почки. Обезвоживание способно перерасти в шок, за которым последуют отказ органов из-за нехватки кислорода и питательных веществ, судороги и летальный исход.

Высокие температуры также способны вызвать у человека спутанность сознания и другие проблемы с мышлением. Это состояние служит одним из первых симптомов перегрева, однако пострадавшему часто трудно понять, что с ним не так.

Как показали недавние исследования, в сочетании с высокой влажностью опасность для здоровья представляет температура 30,5°C. Это на пять градусов ниже более ранних оценок. Для пожилых людей угроза начинается с показателя 28°C.

При этом в условиях сухой жары молодые люди сохраняют способность действовать при температуре до 52°C, а пожилые — до 43°C. Такая разница обусловлена тем, что высокая влажность мешает поту испаряться и эффективно охлаждать организм.

Ученые отметили, что лучшим способом помочь человеку с тепловым ударом — погрузить его в ванну с прохладной водой на 30 минут. Если такой возможности нет, медики вводят пациентам холодные жидкости внутривенно, опрыскивают их из распылителей и обкладывают пакетами со льдом.

Ранее исследователи назвали регионы Земли, которые могут стать непригодны для жизни из-за жары в ближайшем будущем.

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