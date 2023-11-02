Ученые назвали места, где из-за климата температуры станут невыносимыми для человека

Американские климатологи из Университета Джорджа Мейсона в штате Вирджиния определили регионы мира, которые в будущем могут стать опасными или даже непригодными для жизни людей из-за глобального потепления. Исследование опубликовано в научном журнале PNAS.

По словам ученых, за последние несколько лет сильная жара коснулась каждого континента. Температуры выше 50 °C регулярно регистрировались на азиатском субконтиненте, а в Лондоне столбики термометров в 2022 году впервые преодолели отметку в 40 °C — намного раньше, чем предвещали климатические модели.

Согласно существующим расчетам, температура в 31,1 °C считается пределом, который человек может переносить без внешнего охлаждения и существенного вреда для здоровья.

Если средняя глобальная температура продолжит расти, то в долине реки Инд в Индии и Пакистане, а также некоторых регионах Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки к югу от Сахары могут сложиться физиологически непереносимые условия.

Например, при потеплении на 2 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем в йеменском городе Ходейда с населением более 700 тыс. человек ежегодно будет стоять до 340 часов (14 дней) невыносимой жары, подвергая жизнь населения риску.

Другие густонаселенные точки потепления включают в себя города Даммам и Джидда (37 и восемь дней жары соответственно) в Саудовской Аравии, Бандар-Аббас и Ахваз (29 и три дня) в Иране, Лахор (24 дня) в Пакистане, Дубай (20 дней) в ОАЭ, Дели и Калькутта (шесть и пять дней) в Индии.

Экстремальная жара опасна для жизни не только за счет тепловых ударов, но и в связи с осложнениями сердечно-сосудистых, респираторных, почечных и других болезней.

Результаты исследования показывают, что человечеству необходимо подготовиться к экстремальной жаре, адаптироваться к ней и смягчить ее последствия уже сейчас, отметили исследователи.

Ранее ученые определили «горячие точки» наибольшего нагрева мирового океана.