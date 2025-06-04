«Уши ломали пистолетом»: блогер Щепихин прокомментировал свое похищение

Блогер Арег Щепихин прокомментировал свое похищение. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Baza.

«Вчера где-то с восьми до девяти вечера меня с Ярославского вокзала похитили чеченцы. Они не имеют права действовать на территории Москвы и области. Даже если это чеченское ФСБ. На левых номерах, на левых мигалках — внаглую», — сообщил блогер.

По словам Щепихина, до похищения он позвонил в полицию, но сотрудники правоохранительных органов приехали позже. Также Щепихин сообщил, что несколько мужчин положили его в иномарку и вывезли за город, где устроили допрос, пытались узнать, по какому адресу проживает супруга и родители, интересовались, есть ли у него связи с Украиной.

Мужчина отметил, что в течение года перед похищением его терроризировали в социальных сетях, из-за чего блогер решил высказаться. Также Щепихин рассказал, что во время разговора ему ломали уши пистолетом.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы неизвестные похитили мужчину на глазах у множества свидетелей.