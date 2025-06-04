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Сибиряк украл со счета друга — участника СВО более 500 тыс. и купил себе машину

Тюменец украл у друга — участника СВО выплату за ранение и купил себе иномарку
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Shutterstock

В Тюмени Ленинский районный суд признал виновным 27-летнего местного жителя, который украл крупную сумму с банковского счета своего друга — участника СВО. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мужчина совершил преступление в августе 2024 года. Будучи осведомленным о том, что его приятель получил выплату за ранение, полученное в ходе специальной военной операции, обвиняемый воспользовался этой информацией. Он похитил телефон и банковскую карту друга. Сначала он зашел в приложение банка и перевел себе на счет 290 тысяч рублей. Затем снял с карты приятеля еще 340 тысяч рублей.

Украденными деньгами сибиряк распорядился по своему усмотрению, в том числе приобрел машину марки Hyundai.

«Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном, возместил причиненный ущерб, передав автомобиль потерпевшему», — уточнили в ведомстве.

Решением суда потерпевший получил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также обвиняемого обязали выплатить потерпевшему компенсацию в размере 115 тысяч рублей.

Ранее в Петербурге сожительница украла у бойца СВО деньги и машину.

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