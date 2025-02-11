Сожительница украла у бойца СВО несколько миллионов и продала его авто

Жительница Петербурга обманула бывшего возлюбленного, пока он был на СВО, девушка украла у него деньги и продала автомобиль. Об этом сообщает «78.ru».

По предварительной информации, 31-летний мужчина в ноябре 2024 года находился в зоне СВО, перед этим он оставил своей сожительнице полмиллиона рублей и банковскую карту, а также ключи от своего автомобиля.

Возлюбленные договорились, что деньги пока останутся у девушки, а после возвращения молодого человека они вместе их потратят. Спустя некоторое время их отношения прекратились, выяснилось, что аферистка успела продать машину сожителя за 4,2 млн рублей, а деньги потратить. Общий ущерб составил почти 5 млн рублей.

До этого сообщалось, что в Петербурге сожительница обокрала бойца СВО, перевела себе с его счета миллион рублей и сбежала к любовнику. Потерпевший отметил, что готов написать заявление, но ему понадобится помощь других людей — на правой руке у него отсутствует локтевой сустав, а левой он пока писать не научился.

Ранее шейха из Саудовской Аравии обокрали на 30 млн рублей во время показа дома в Подмосковье.