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В Китае женщины начали платить незнакомым мужчинам за объятия

SCMP: в Китае женщины платят по $7 мужчинам за пять минут объятий
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Shutterstock

В Китае набирает популярность необычная услуга: одинокие девушки готовы платить мужчинам за объятия. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Как утверждают сами женщины, несколько минут объятий помогает им избавиться от стресса и почувствовать поддержку, пусть даже и от незнакомого человека. Стоимость услуги составляет $7 (550 рублей) за пять минут.

Одна из местных жительниц поделилась в сети историей, рассказав, что платит мужчинам за объятия, чтобы снять стресс из-за написания диссертации.

«Когда меня обнимают, я чувствую себя в безопасности», — призналась девушка.

Другая женщина рассказала, что воспользовалась услугой после напряженного рабочего дня. Незнакомец утешал ее, нежно похлопывая по плечу, пока она сама жаловалась на начальника.

Как правило, такие встречи проходят в общественных местах. Со «специалистом по объятиям» можно встретиться, например, на станции метро или в торговом центре.

До этого доктор психологических наук Мария Киселева посоветовала людям, которые испытывают стресс, научиться рационально оценивать происходящее. По ее словам, важно оценить, насколько событие действительно угрожает человеку, сталкивался ли он с этим ранее и как справился с такой ситуацией в прошлый раз.

При этом Киселева назвала плохими методами борьбы со стрессом — алкоголь, заедание, прием лекарств без рекомендации врача.

Ранее россиянам рассказали о пользе «обнимашек».

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