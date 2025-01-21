Россиянам рассказали о пользе «обнимашек»

Объятия полезны всегда, и особенно в стрессовые периоды. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина. По ее словам, «обнимашки» помогают уменьшить негативные эмоциональные переживания и создать ощущение комфорта.

Специалист пояснила, что во время объятий вырабатывается гормон окситоцин, который способствует созданию чувства привязанности и доверия.

«Это положительное воздействие на психическое состояние объясняется также активацией нервных рецепторов в коже, что приводит к высвобождению эндорфинов — природных анальгетиков и антидепрессантов», — отметила психотерапевт.

Она добавила, что объятия, помимо благотворного влияния на эмоциональное состояние, укрепляют иммунную систему.

Недавно ученые из Великобритании и США изучили воздействие различных типов объятий на эмоциональное и физическое состояние человека. Они выяснили, сколько, в среднем, должно продолжаться объятие для достижения положительного эффекта.

По данным специалистов, для достижения максимума пользы от объятий, они должны длиться не менее пяти секунд.

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