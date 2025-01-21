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Россиянам рассказали о пользе «обнимашек»

Врач Крашкина: объятия поднимают настроение и дают чувство комфорта
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Объятия полезны всегда, и особенно в стрессовые периоды. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина. По ее словам, «обнимашки» помогают уменьшить негативные эмоциональные переживания и создать ощущение комфорта.

Специалист пояснила, что во время объятий вырабатывается гормон окситоцин, который способствует созданию чувства привязанности и доверия.

«Это положительное воздействие на психическое состояние объясняется также активацией нервных рецепторов в коже, что приводит к высвобождению эндорфинов — природных анальгетиков и антидепрессантов», — отметила психотерапевт.

Она добавила, что объятия, помимо благотворного влияния на эмоциональное состояние, укрепляют иммунную систему.

Недавно ученые из Великобритании и США изучили воздействие различных типов объятий на эмоциональное и физическое состояние человека. Они выяснили, сколько, в среднем, должно продолжаться объятие для достижения положительного эффекта.

По данным специалистов, для достижения максимума пользы от объятий, они должны длиться не менее пяти секунд.

Ранее психолог назвала простые способы борьбы со стрессом.

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