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Профессор рассказала, как справиться со стрессом

Профессор Киселева: оценка происходящего поможет справиться со стрессом
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Josep Suria/Shutterstock/FOTODOM

Людям, которые находятся в стрессе, важно научиться рационально оценивать происходящее, чтобы справиться с ним. Об этом kp.ru рассказала профессор кафедры педагогики и медицинской психологии Сеченовского Университета, доктор психологических наук Мария Киселева.

Так, она советует оценить, насколько событие действительно угрожает человеку, сталкивался ли он с этим ранее и как справился с такой ситуацией в прошлый раз.

«Способы избавления от него люди выбирают не совсем правильные — алкоголь, заедание, прием лекарств без рекомендации врача. Медикаменты, безусловно, могут быть необходимы, но они не решат основную проблему — отсутствие конструктивных стратегий борьбы со стрессом: от банальной физической активности и общения с друзьями до продолжительной работы со своим мировосприятием», — отметила Киселева.

Эксперт добавила, что адаптироваться к стрессовым ситуациям, с которыми сталкиваются все люди, можно, если выбрать правильную тактику для снижения вреда от стресса.

Врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская до этого говорила, что даже грустная музыка может помочь при стрессе и тревоге. По ее словам, прослушивание спокойных мелодий помогает снизить уровень кортизола — гормона стресса.

Ранее врач объяснила, почему мы часто болеем после отпуска.

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