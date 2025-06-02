«Не просто грязные лужи»: москвичей предупредили об опасности купания в прудах

Эколог Рыбальченко: из сотен водоемов в Москве почти все опасны для купания

После изучения водоемов в Москве Роспотребнадзор назвал только семь из них, которые подходят для купания. При этом в столице сотни таких мест для отдыха, однако почти все они не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, отметил эксперт ОНФ, член научного совета РЭО, член совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко. Купаться в запрещенных местах крайне опасно для здоровья, предупредил он в беседе с 360.ru.

«Из сотен водоемов Москвы только семь прошли санитарный фильтр. Остальные — это не просто «грязные лужи», а реальные источники риска», — подчеркнул эксперт.

В непригодной для купания воде могут быть кишечная палочка, тяжелые металлы, нефтепродукты, фосфаты, нитраты и токсичные сине-зеленые водоросли. Такие водоемы часто бывают заболочены, в них много мусора, фекалий, химикатов, поэтому они представляют серьезную опасность для здоровья, подчеркнул эколог. Купание в них грозит кишечными инфекциями, гепатитом А, лептоспирозом, заражением паразитами — описторхозом, клонорхозом, кожными инфекциями, конъюнктивитом, а также циститом и уретритом.

Причем число пригодных для купания водоемов можно увеличить — по словам Рыбальченко, для этого следует провести несколько сложных процедур.

«Необходима установка и модернизация ливневой канализации, чтобы стоки не попадали в пруды напрямую, очистка дна и удаление ила, мусора, фекальных отложений», — пояснил специалист.

Помимо этого, воду следует очистить при помощи аэрации, установить биофильтры и очистные системы, а затем начать регулярно следить за состоянием воды. Все это длительные и затратные процедуры, поэтому пока жителям и гостям столицы необходимо следить за заключениями специалистов Роспотребнадзора и с умом относиться к выбору водоемов для купания, заключил эколог.

Напомним, в столичном управлении ведомства сообщили, что ряд зон отдыха с купанием в Москве по результатам исследования признаны пригодными для отдыха жителей: озера Белое, Черное и Школьное. Кроме того, купаться можно в Тропарево, Мещерском, а также в Серебряном бору-2 и Серебряном бору-3. Зоны отдыха Левобережье, пляжа «Динамо» и Головинских прудов, то они приняты в эксплуатацию как зоны отдыха без права купания. Причиной тому, указали в надзорном ведомстве, полученные результаты проверки качества воды и песка, которые оказались неудовлетворительными.

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